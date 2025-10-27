الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا

زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا
28 أكتوبر 2025 00:29

وقع زلزال بقوة 6.1 درجات يوم الإثنين في مدينة سينديرجي بغرب تركيا، وفق ما أفادت وكالة إدارة الكوارث التركية (أفاد).
وتم تسجيل الزلزال في الساعة 22:48 بالتوقيت المحلي (19:48 غرينتش)، وشعر به سكان عدة مدن أخرى في المنطقة، بينها إسطنبول وإزمير، بحسب المصدر ذاته، الذي لم يذكر سقوط ضحايا.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا: "إثر الزلزال، الذي شعر به سكان المحافظات المحيطة، بدأت وكالة أفاد وجميع الفرق في مؤسساتنا المعنية بالعمل على الأرض".
وعرضت وكالة الأنباء التركية الخاصة "دي إتش إي" صوراً لمبنى واحد مدمر على الأقل ومبانٍ أخرى متضررة في سينديرجي.
ويذكر أن زلزالاً بقوة 6.1 درجات ضرب المدينة في أغسطس الماضي، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 29 آخرين.
وتعرضت جنوب شرق تركيا لزلزال عنيف في فبراير 2023، خلف ما لا يقل عن 53 ألف قتيل ودمر مدينة أنطاكية.

المصدر: رويترز
زلزال
تركيا
