الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الأخبار العالمية

ترامب يمتدح إيلون ماسك

إيلون ماسك
28 أكتوبر 2025 08:54

بعد أقل من ستة أشهر على خلافه مع إيلون ماسك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كلمات ودية بحق إيلون ماسك. وقال ترامب للصحفيين خلال رحلته إلى آسيا: "أنا أحب إيلون، وأظن أنني سأظل أحبه دائما.". وخلال الأشهر الأولى من ولاية ترامب، تولى ماسك مهمة خفض الإنفاق الحكومي. لكن في أوائل الصيف، حدث خلاف بشأن مشروع قانون الميزانية الكبرى، وبعدها انسحب ماسك من دوره السياسي. وفي يوليو، أعلن ماسك تأسيس حزب خاص.
وفي سبتمبر، تحدث ترامب وماسك خلال مراسم تأبين تشارلي كيرك. وقال ترامب إنه منذ تلك المراسم كانت بينه وبين ماسك اتصالات محدودة بين الحين والآخر، واصفا الأمر بأنه "ليس بالكثير". 

المصدر: وكالات
