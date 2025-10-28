روسيا تنشر قوات احتياط لحماية مواقع استراتيجية

بدأت روسيا استخدام قوات احتياط لحماية البنية التحتية الحيوية من هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية، في أول مرة تُستخدم فيها هذه القوات لهذا الغرض، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام روسية.

وفي منطقة لينينغراد المحيطة بمدينة سانت بطرسبرغ، بدأت وحدة مكلّفة بمنع أعمال التخريب والدفاع عن المنشآت الرئيسية تنفيذ مهامها، وفقًا لما نقلته إحدى الصحف عن الحاكم ألكسندر دروزدنكو.

وتم نشر 105 جنود احتياط في المنطقة، مزودين بأسلحة ومركبات لتعزيز الدفاعات الجوية حول الميناء الاستراتيجي والبنية التحتية للطاقة والصناعة.

كما وافق البرلمان الروسي مؤخرًا على تشريع يضفي الطابع الرسمي على استخدام قوات الاحتياط في حماية المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية.