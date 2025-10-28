الإعصار ميليسا يقترب من الوصول إلى جامايكا

يقترب إعصار ميليسا من الوصول إلى اليابسة في جامايكا فيما تفوق قوته كل العواصف التي ضربت العاصفة منذ عمل السجلات قبل 174 عاماً. يشار إلى أن ميليسا عاصفة من الفئة الخامسة، تصاحبها رياح تبلغ سرعتها 295 كيلومتراً في الساعة. ومن المتوقع أن تشق طريقها قطرياً عبر الجزيرة قبل أن تتجه صوب كوبا.

ومن المتوقع أن تجتاح موجة عواصف عاتية تهدد الحياة، جنوب جامايكا. ومن المتوقع أن تهب موجات عواصف تهدد الحياة يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار على طول جنوب جامايكا.

وصرح المسؤولون بأنهم لم يعد بإمكانهم القيام باستعدادات إضافية، وحذروا من أن أعمال التطهير وتقييم الأضرار ستكون بطيئة.

وأسفرت العاصفة بالفعل عن وفاة سبعة أشخاص على الأقل في منطقة البحر الكاريبي، بينهم ثلاثة في جامايكا وثلاثة في هايتي وواحد في الدومينيكان. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم أنها سترسل مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية وبطانيات وخياما داخلية ومولدات كهربائية، ومواد أخرى من مركزها اللوجستي في باربادوس إلى جامايكا بمجرد أن تعبر العاصفة الجزيرة.

وقالت ناتاشا جريفز، الرئيسة المؤقتة لمكتب منظمة الدولية للهجرة في جامايكا: «يحتمل أن ينزح الكثير من الناس من منازلهم في حاجة ماسة إلى المأوى والإغاثة».