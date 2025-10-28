الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
حادث طعن يجبر رحلة دولية على الهبوط في بوسطن

حادث طعن يجبر رحلة دولية على الهبوط في بوسطن
28 أكتوبر 2025 20:43

ذكرت السلطات الأميركية أن رجلًا من الهند طعن مراهقين اثنين بشوكة وصفع راكبة وطاقم الطائرة، ومثل بشكل يحاكي إطلاق النار على نفسه خلال رحلة دولية. وأُعيد توجيه مسار الرحلة من شيكاغو إلى ألمانيا يوم السبت إلى بوسطن، حيث تم اعتقال الرجل البالغ من العمر 28 عامًا وتوجيه تهمة الاعتداء بسلاح خطير إليه.
وأفاد مكتب المدعي العام الأميركي أن راكبًا يبلغ من العمر 17 عامًا استيقظ ليجد الرجل واقفًا فوق رأسه. وطعن المهاجم أحد المراهقين في عظمة الترقوة، بينما أصاب الآخر في الرأس بجروح قطعية.
وصرح المراهق الأول، الذي لم يصب بأذى لأنه كان يرتدي قميصًا سميكًا، أنه تبادل كلمات لطيفة مع الرجل أثناء الصعود إلى الطائرة ولم يحدث أي تفاعل آخر، وفقًا للشكوى الجنائية.
وأوضحت السلطات أن الرجل، الذي دخل الولايات المتحدة بتأشيرة طالب، ليس لديه وضع هجرة قانوني، ولم يتم استدعاء أي محامٍ له بموجب نظام المحاكم الاتحادية حتى اليوم الثلاثاء.

المصدر: د ب أ
حادث طعن
الهند
بوسطن
الولايات المتحدة
أميركا
ألمانيا
شيكاغو
