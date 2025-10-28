زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لمحادثات سلام مع الحفاظ على أراضيها

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف مستعدة لإجراء محادثات سلام، لكنها لن تسحب قواتها من أراض إضافية كما تطالب روسيا.

وقال زيلينسكي للصحفيين اليوم الثلاثاء إنه جاهز لإجراء المحادثات في أي مكان باستثناء روسيا وروسيا البيضاء.

وكان من المقرر عقد قمة في العاصمة المجرية بودابست هذا الشهر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنها تأجلت بعد تمسك موسكو بمطالبها، ومنها تنازل أوكرانيا عن أراضٍ إضافية كشرط لوقف إطلاق النار. وأعرب ترامب عن دعمه لمبادرة أوكرانيا لوقف إطلاق نار فوري وفق الوضع الراهن عند خطوط المواجهة.

وقال زيلينسكي بعد لقائه وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان فيل، الذي يزور أوكرانيا، إن مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين سيجتمعون يوم الجمعة أو السبت لمناقشة تفاصيل خطة وقف إطلاق النار، موضحًا: «هذه ليست خطة لإنهاء الحرب، بل لبدء المساعي الدبلوماسية». وأضاف: «سيناقش مستشارونا تفاصيل الخطة خلال الأيام المقبلة».

وحث الرئيس الأوكراني الكونغرس الأميركي على فرض قيود أشد صرامة على روسيا، بعدما فرض ترامب عقوبات على أكبر شركتي نفط في موسكو.

كما أشار إلى أن أوكرانيا ستحتاج إلى تمويل ثابت من حلفائها الأوروبيين لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام، معربًا عن أمله في أن تضغط الصين على روسيا لإنهاء الأزمة وعدم المساهمة في استمرارها بأي شكل من الأشكال.