الأخبار العالمية

21 مليون عراقي يختارون نوابهم 11 نوفمبر

أرشيفية
29 أكتوبر 2025 02:32

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت متحدثة مفوضية الانتخابات في العراق جمانة الغلاي، قبل نحو أسبوعين من الاستحقاق، تخصيص 8703 مراكز اقتراع لاستقبال 21 مليون ناخب في انتخابات مجلس النواب المقررة في 11 نوفمبر المقبل.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن جمانة قولها: «إن مفوضية الانتخابات وزعت حتى الآن أكثر من 1.8 مليون بطاقة بيومترية على ناخبين، استعداداً للانتخابات البرلمانية»، مضيفة أنه يتنافس في الانتخابات 7 آلاف و754 مرشحاً، منهم 2250 امرأة، على 320 مقعداً، منها 83 مخصصة للكوتا النسائية».
وأوضحت أن مقاعد البرلمان تتوزع على 18 دائرة انتخابية، بحيث تكون كل محافظة دائرة مستقلة.

