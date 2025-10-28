لبنان: ملتزمون ببذل كل جهد لمكافحة الإرهاب

بيروت (الاتحاد)

أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، التزام بلاده حكومة ومؤسسات وشعباً ومجتمعاً وأفراداً ببذل كل جهد ممكن لمكافحة الإرهاب. وقال عون، خلال مشاركته أمس في افتتاح المؤتمر الإقليمي حول «التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب»، لا شيء على الإطلاق يمكن أن يبرر الإرهاب، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني، كما القوى المسلحة اللبنانية كافة، بذلوا تضحيات كبيرة في مواجهة الإرهابيين، ومكافحة إرهابهم وانتصروا عليهم كل مرة.

إلى ذلك، أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان أمس، أن وحدة من الجيش عملت على إزالة ساتر ترابي كان الجيش الإسرائيلي أقامه في خراج بلدة مركبا في جنوب لبنان، وذلك بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، مضيفة أن الجيش يستمر في متابعة الخروقات الإسرائيلية في ظل مواصلته اعتداءاته وانتهاكاته للسيادة الوطنية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، خلال لقائه مورغان أورتاغوس، الموفدة الأميركية، في بيروت، أمس، أن لبنان يقوم بدوره وملتزم بالاتفاقيات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار، لكن المطلوب التزام الجانب الإسرائيلي.

في غضون ذلك، اعتبر ستيفان دوجاريك، متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، استهداف الجيش الإسرائيلي لقوات اليونيفيل الأممية جنوب لبنان، أمراً غير مقبول مطلقاً. وأعرب دوجاريك عن قلقه البالغ إزاء قصف دورية لليونيفيل في جنوبي لبنان بطائرة مسيرة وإطلاق النار عليها من دبابة إسرائيلية. وقال: إن هذه ليست المرة الأولى التي يشعرون فيها بأنهم مستهدفون من قبل القوات الإسرائيلية، سواء بأشعة الليزر أو بإطلاق النار التحذيري، معتبراً أن الأمر خطير جداً. من جانبه، وضع الاتحاد الأوروبي، استهداف إسرائيل دورية اليونيفيل ضمن سلسلة من الحوادث المماثلة وقعت في الأسابيع الأخيرة، قائلاً إنه يجب ضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة ومقراتها طبقاً للقانون الدولي.