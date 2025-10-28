إسرائيل تنفذ عمليات نسف شرق غزة

غزة (الاتحاد)

نفذ الجيش الإسرائيلي، أمس، عمليات نسف لما تبقى من مبان ومنشآت في المناطق الشرقية لقطاع غزة، الخاضعة لسيطرته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الجاري.

وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار ضخم قالت إنه ناجم عن عمليات نسف ينفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق شرقي القطاع، ضمن المناطق الواقعة شرق ما يعرف بـ«الخط الأصفر».

وأضافت المصادر أن الجيش نفذ منذ فجر أمس أعمال نسف في المناطق الشرقية لمدينة غزة ومدينة خان يونس والمحافظة الوسطى.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 125 خرقاً لاتفاق وقف النار منذ سريانه في 10 أكتوبر الجاري، مما أسفر عن مقتل 94 فلسطينياً وإصابة 344 آخرين.

في الأثناء، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس أنها قتلت 3 فلسطينيين خلال عملية شنتها مع الجيش في بلدة كفر قود غرب جنين في الضفة الغربية المحتلة.