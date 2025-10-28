الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل تنفذ عمليات نسف شرق غزة

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة في وقت سابق (رويترز)
29 أكتوبر 2025 02:31

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الفصائل الفلسطينية تؤكد التزامها بتسليم جثامين الرهائن
الذخائر غير المنفجرة تعرقل جهود إعادة إعمار غزة

نفذ الجيش الإسرائيلي، أمس، عمليات نسف لما تبقى من مبان ومنشآت في المناطق الشرقية لقطاع غزة، الخاضعة لسيطرته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الجاري.
وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار ضخم قالت إنه ناجم عن عمليات نسف ينفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق شرقي القطاع، ضمن المناطق الواقعة شرق ما يعرف بـ«الخط الأصفر».
وأضافت المصادر أن الجيش نفذ منذ فجر أمس أعمال نسف في المناطق الشرقية لمدينة غزة ومدينة خان يونس والمحافظة الوسطى.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 125 خرقاً لاتفاق وقف النار منذ سريانه في 10 أكتوبر الجاري، مما أسفر عن مقتل 94 فلسطينياً وإصابة 344 آخرين.
في الأثناء، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس أنها قتلت 3 فلسطينيين خلال عملية شنتها مع الجيش في بلدة كفر قود غرب جنين في الضفة الغربية المحتلة.

الجيش الإسرائيلي
إسرائيل
غزة
فلسطين
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
شرق غزة
آخر الأخبار
«الإمارات للدرّاجات» يواصل تحطيم الأرقام القياسية
الرياضة
«الإمارات للدرّاجات» يواصل تحطيم الأرقام القياسية
اليوم 14:10
جزيرة الحديريات تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية
التعليم والمعرفة
جزيرة الحديريات تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية
اليوم 14:02
جوارديولا يترقب عودة مرموش
الرياضة
جوارديولا يترقب عودة مرموش
اليوم 13:50
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
الرياضة
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
اليوم 13:46
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
اليوم 13:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©