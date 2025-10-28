الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

شيخ الأزهر يحث إيطاليا على الاعتراف بدولة فلسطين

شيخ الأزهر يحث إيطاليا على الاعتراف بدولة فلسطين
29 أكتوبر 2025 02:31

روما (وكالات)

حث شيخ الأزهر أحمد الطيب إيطاليا على الانضمام للدول التي اعترفت بدولة فلسطين، مشيداً بموقف شعبها في دعم الحق الفلسطيني.
جاء ذلك خلال لقائه، في روما، الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، على هامش مشاركة في اللقاء العالمي من أجل السلام بعنوان «إيجاد الجرأة على تحقيق السلام»، وفق بيان للأزهر.
وقال الطيب خلال اللقاء: «نتمنى أن تنضم إيطاليا بمواقفها المنصفة إلى قائمة الدول التي اعترفت مؤخراً بدولة فلسطين، كخطوة في طريق إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
وتعترف بدولة فلسطين ما لا يقل عن 160 دولة من أصل أعضاء الأمم المتحدة الـ193. 
وأشاد شيخ الأزهر بمواقف الشعب الإيطالي الداعمة للحق الفلسطيني، وخروجه في مظاهرات حاشدة للتعبير عن رفضه لما يتعرض له الأبرياء في غزة من قتل وتهجير.

