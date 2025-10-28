شيخ الأزهر يحث إيطاليا على الاعتراف بدولة فلسطين

روما (وكالات)

حث شيخ الأزهر أحمد الطيب إيطاليا على الانضمام للدول التي اعترفت بدولة فلسطين، مشيداً بموقف شعبها في دعم الحق الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقائه، في روما، الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، على هامش مشاركة في اللقاء العالمي من أجل السلام بعنوان «إيجاد الجرأة على تحقيق السلام»، وفق بيان للأزهر.

وقال الطيب خلال اللقاء: «نتمنى أن تنضم إيطاليا بمواقفها المنصفة إلى قائمة الدول التي اعترفت مؤخراً بدولة فلسطين، كخطوة في طريق إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».

وتعترف بدولة فلسطين ما لا يقل عن 160 دولة من أصل أعضاء الأمم المتحدة الـ193.

وأشاد شيخ الأزهر بمواقف الشعب الإيطالي الداعمة للحق الفلسطيني، وخروجه في مظاهرات حاشدة للتعبير عن رفضه لما يتعرض له الأبرياء في غزة من قتل وتهجير.