أوروبا تختبر أدوات الفحص الجديدة لتدفقات المهاجرين

تونس (وكالات)

أنهت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس» ومؤسسات أخرى اختبار أدوات الفحص الجديدة للمهاجرين غير النظاميين واللاجئين على الحدود الأوروبية، والمقرر بدء سريانها في منتصف عام 2026.

وشمل الاختبار الذي أجري خلال الفترة من 13 إلى 24 الشهر الجاري، بجزيرة لامبيدوزا الايطالية، تطبيق نظام الفحص الجديد في ظل ظروف تشغيلية حقيقية مع وصول 240 شخصاً بشكل غير نظامي، وتحسين سير العمل وتعزيز التنسيق بين الوكالات.

وتضم الإجراءات في الاختبار، الفحص الصحي والأمني وتحديد الهوية والتسجيل البيومتري للمهاجرين، وغيرها من الأمور اللوجيستية. وقالت «فرونتكس» عبر موقعها الإلكتروني، إن التدريب يأتي في إطار الاستعدادات لتطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء.

وإلى جانب «فرونتكس» والسلطات الإيطالية، شاركت في الاختبار وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء واليوروبول «مكتب الشرطة الأوروبي».

وقال هانز ليجتنز، المدير التنفيذي لفرونتكس: «يظهر هذا المشروع التجريبي كيف يترجم التعاون الأوروبي إلى نتائج ملموسة، ومن خلال التحضير المشترك، نضمن تعزيز عملية الفحص الجديدة في إدارة الحدود مع حماية الحقوق الأساسية لجميع الوافدين إلى حدودنا الخارجية».

وانخفضت تدفقات المهاجرين في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 22 % مقارنة بالفترة نفسها في 2024، إلا أن أعداد الضحايا في البحر لا يزال في صعود.

وفي آخر تحديث لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، توفي 1397 مهاجراً في البحر الأبيض المتوسط هذا العام من بينهم 961 في الطريق الوسطى التي تشمل أساساً القوارب المنطلقة من شمال أفريقيا.