الرئيس الأوكراني: مستعدون لمحادثات سلام دون تنازل عن أراضٍ

كييف (وكالات)

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف مستعدة لإجراء محادثات سلام، ولكنها لن تسحب قواتها من أراضٍ إضافية أولاً كما طالبت موسكو.

وقال زيلينسكي في تصريحات لصحفيين أمس، إنه مستعد لإجراء المحادثات في أي مكان باستثناء روسيا وحليفتها الوثيقة روسيا البيضاء.

وتم تعليق خطط عقد قمة في بودابست هذا الشهر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد تمسك موسكو بمطالبها، ومنها تنازل أوكرانيا عن المزيد من الأراضي كشرط لوقف إطلاق النار.

وأيد ترامب دعوة أوكرانيا لوقف إطلاق نار فوري وفق الوضع الراهن عند خطوط المواجهة. وقال زيلينسكي «من الواضح تماماً أننا نتعامل مع الدبلوماسية من منطلق موقفنا الحالي فقط، ولن نتراجع ولن نترك جزءاً من دولتنا»، مضيفاً «والنتيجة المهمة هي أن الجانب الأميركي عبر أخيراً عن هذه الرسالة علناً».

وقال زيلينسكي إنه سعيد بحضور المحادثات، بما في ذلك في المجر، على الرغم من تحفظاته على بعض مواقف رئيس وزرائها فيكتور أوربان الذي قال إنه «يعرقل كل شيء أمام أوكرانيا».

وأضاف «فلنعقد المحادثات في أي مكان، ولكن ليس في روسيا بالطبع، وبالتأكيد ليس في روسيا البيضاء».

وحث زيلينسكي أعضاء الكونجرس الأميركي على إقرار قيود أشد صرامة على روسيا بعدما فرض ترامب عقوبات على أكبر شركتي نفط في موسكو. وذكر أن أوكرانيا ستحتاج إلى تمويل ثابت من حلفائها الأوروبيين لمدة عامين أو ثلاثة أعوام أخرى.

إلى ذلك، بدأت روسيا في استخدام قوات احتياط لحماية البنية التحتية الحيوية من هجمات المسيرات الأوكرانية، وهي أول مرة تستخدم فيها هذه القوات لهذا الغرض، حسبما قالت وسائل الإعلام الروسية.

وفي منطقة لينينجراد المحيطة بسانت بطرسبرج، بدأت وحدة مكلفة بمنع التخريب والدفاع عن المنشآت الرئيسية عملياتها، حسبما ذكرت صحيفة «كومرسانت» نقلاً عن الحاكم ألكسندر دروزدنكو.

ويتم نشر 105 من جنود الاحتياط في المنطقة، مزودين بأسلحة ومركبات لتعزيز الدفاعات الجوية حول الميناء الاستراتيجي للمنطقة والبنية التحتية للطاقة والصناعة.

وتعلن الدفاعات الجوية الروسية اعتراض طائرات مسيرة يومياً، إلا أن نشر جنود الاحتياط يؤكد التحديات الأمنية المستمرة.

في المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق «تليجرام»، أمس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 26 من أصل 38 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وشرق البلاد خلال الليل.