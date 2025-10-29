الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"الشيوخ الأميركي" يصوت لإلغاء رسوم ترامب على البرازيل

"الشيوخ الأميركي" يصوت لإلغاء رسوم ترامب على البرازيل
29 أكتوبر 2025 07:44

أقر مجلس الشيوخ الأميركي مساء الثلاثاء قراراً من شأنه إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على البرازيل، وتشمل النفط والبن وعصير البرتقال، في خطوة تعد اختباراً من الحزب الديمقراطي لموقف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من سياسة ترامب التجارية.

وجاء القرار، الذي قدمه السيناتور الديمقراطي تيم كاين عن ولاية فرجينيا، بتصويت 52 مقابل 48 صوتاً. وينص التشريع على إنهاء حالات الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترامب لتبرير فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل.

أخبار ذات صلة
البرازيل.. عشرات القتلى بعملية للشرطة في ريو دي جانيرو
كوريا الجنوبية تُهدي ترامب تاج الملوك الذهبي

لكن من المرجح أن يجهض هذا التشريع، إذ إن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون أقر قواعد جديدة تسمح للقيادة بمنع طرحه للتصويت. وحتى في حال تمريره في الكونجرس، فإن ترامب سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضده على الأرجح. 

المصدر: وكالات
مجلس الشيوخ الأميركي
ترامب
البرازيل
آخر الأخبار
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات دولية لاحترام وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:35
عائلة يمنية في مخيم نزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تنفّذ حملة اعتقالات واسعة بمناطق سيطرتها
اليوم 01:35
عناصر من الشرطة البرازيلية خلال تنفيذ مداهمة في ريو دي جانيرو
الأخبار العالمية
البرازيل.. عشرات القتلى بعملية للشرطة في ريو دي جانيرو
اليوم 01:35
مبان متضررة في حلب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الشرع: سوريا ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
اليوم 01:35
جانب من آثار الفيضانات في فيتنام
الأخبار العالمية
فيضانات فيتنام.. 9 قتلى وغرق مدن تاريخية
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©