الأخبار العالمية

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بتنزانيا

أحد الناخبين يدلي بصوته في زنجبار
29 أكتوبر 2025 09:47

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تنزانيا اليوم الأربعاء لإجراء انتخابات رئاسية. وتسعى الرئيسة سامية صولوحو حسن لتولي فترة رئاسة ثانية. وتنتمي حسن لحزب "تشاما تشا مابيندوزي"حزب الثورة، الذي يحكم البلاد منذ أن حظيت باستقلالها عام 1961.
واصطفت طوابير أمام ثلاثة مراكز اقتراع. وبدأ التصويت رسميا الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن ينتهى الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وبعد ذلك سيبدأ فرز الأصوات.
ومن المتوقع صدور النتائج الأولية خلال 24 ساعة، ولكن أمام اللجنة الانتخابية ما يصل إلى سبعة أيام للإعلان عن النتائج النهائية. 

تنزانيا
زنجبار
انتخابات رئاسية
