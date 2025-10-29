الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فيضانات هائلة في فيتنام تسفر عن وفيات وأضرار

امرأة تسير في شارع غمرته المياه في مدينة هيو بفيتنام
29 أكتوبر 2025 14:43

قالت السلطات اليوم الأربعاء، إن الأمطار الموسمية أدت إلى فيضان هائل في وسط فيتنام، مما أسفر عن وفاة تسعة أشخاص وفقدان خمسة آخرين.
وأفادت وكالة الدفاع المدني الفيتنامية في تقرير بأن 11 شخصا أيضا أصيبوا جراء الفيضانات.
وقال المركز الوطني للتنبؤ بالأرصاد الجوية- المائية إن الأمطار الغزيرة مازالت تؤثر على المنطقة الوسطى اليوم الأربعاء، خاصة مناطق سياحية مثل هيو ودانانج وهوي آن.

  • فيضانات هائلة في فيتنام تسفر عن وفيات وأضرار
أخبار ذات صلة
فيضانات فيتنام.. 9 قتلى وغرق مدن تاريخية
قتلى جراء فيضان بسبب إعصار ميليسا

 وفي مدينة هيو، غمرت المياه الشوارع واستخدم السكان القوارب للتنقل. وانقطعت الكهرباء، واضطرت المدارس لغلق أبوابها. وغمرت الفيضانات التاريخية 32 من أصل 40 منطقة في هيو وأثرت على 35 ألف منزل بينما شهدت دا نانج غرق أكثر من 75 ألف منزل. وحشد الجيش أكثر من ستة آلاف ضابط وجندي لإجلاء 3238 شخصا في مدينة هيو. وكانت مدينة هوي آن الساحلية الشهيرة بمصابيحها الملونة وهي موقع تراث عالمي على قائمة اليونسكو- مغمورة جزئيا تحت المياه التي وصل ارتفاعها لنحو 30 سم.  

المصدر: وكالات
فيتنام
الأمطار الغزيرة
فيضانات
آخر الأخبار
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات دولية لاحترام وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:35
عائلة يمنية في مخيم نزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تنفّذ حملة اعتقالات واسعة بمناطق سيطرتها
اليوم 01:35
عناصر من الشرطة البرازيلية خلال تنفيذ مداهمة في ريو دي جانيرو
الأخبار العالمية
البرازيل.. عشرات القتلى بعملية للشرطة في ريو دي جانيرو
اليوم 01:35
مبان متضررة في حلب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الشرع: سوريا ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
اليوم 01:35
جانب من آثار الفيضانات في فيتنام
الأخبار العالمية
فيضانات فيتنام.. 9 قتلى وغرق مدن تاريخية
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©