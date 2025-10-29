الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كوريا الجنوبية تُهدي ترامب تاج الملوك الذهبي

كوريا الجنوبية تُهدي ترامب تاج الملوك الذهبي
29 أكتوبر 2025 15:00

تلقى دونالد ترامب خلال لقائه الأربعاء الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، نسخة من تاج مذهّب.

وفي إطار جولته الآسيوية، التقى ترامب نظيره الكوري الجنوبي الأربعاء في جينجيو في كوريا الجنوبية حيث تُعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، والتي من المقرر أن يلتقي ترامب خلالها الرئيس الصيني شي جينبينغ لخفض التوترات التجارية بين البلدين.

وفي ختام حفلة استقبال فخمة في جينجيو، قُدِّمت لترامب نسخة طبق الأصل من تاج كان يضعه ملوك شيلا، السلالة التي حكمت كوريا من عام 57 قبل الميلاد إلى سنة 935 ميلادية.

وأُبلغ ترامب أن الهدية هي نسخة طبق الأصل من "أكبر وأفخم تاج ذهبي موجود" من عصر شيلا.

وبحسب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، يرمز التاج إلى "السلام والتعايش والازدهار المشترك في شبه الجزيرة، وهي قيم تعكس فترة طويلة من الاستقرار في ظل سلالة شيلا".

ومُنح ترامب أيضاً وسام موغونغوا، وهو أعلى وسام استحقاق في كوريا الجنوبية.

وقيل له إن الوسام المزيّن بورقة غار مُنح له على "السلام والازدهار اللذين سيساهم في تحقيقهما في شبه الجزيرة الكورية".
وردّ الرئيس الأميركي بالقول "إنه شرف عظيم. أود وضعه فوراً".

