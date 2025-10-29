الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في أفريقيا

المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في أفريقيا
29 أكتوبر 2025 19:11

أعلنت مصر حصول " المتحف المصري الكبير" على شهادة EDGE Advanced العالمية للمباني الخضراء لعام 2024، ليُصبح رسمياً أول متحف أخضر في أفريقيا والشرق الأوسط.
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان له أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، ودمج التكنولوجيا الحديثة في تصميم وتشغيل المنشآت العامة.
وأكد أن اعتماد المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في المنطقة يعكس حرص مصر على بناء نموذج حضاري متكامل يجمع بين حماية التراث الإنساني والابتكار في مجالات الاستدامة، بما يعزز مكانة مصر وجهة ثقافية وسياحية عالمية.
وتواصل الجهات المعنية استعداداتها لانطلاق الافتتاح الرسمي للمتحف يوم السبت المقبل حيث تُنفذ فرق متخصصة أعمال التنسيق النهائي لقاعات العرض وتطوير أنظمة الإضاءة الذكية والعروض التفاعلية، إلى جانب تجهيز الساحات الخارجية المطلة على الأهرامات لاستقبال الزوار والوفود الرسمية في أجواء احتفالية تعكس الوجه الحضاري لمصر.
يُعد "المتحف المصري الكبير" أكبر متحف أثري في العالم مخصص للحضارة المصرية القديمة، ويقع على مساحة نصف مليون متر مربع عند هضبة الأهرامات بالجيزة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون.

أخبار ذات صلة
الشعبة البرلمانية تشارك في ورشة للبرلمان العربي بالقاهرة حول الحد من فقد وهدر الأغذية
بطاقة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير تخطف الأضواء
المصدر: وام
مصر
المتحف المصري
آخر الأخبار
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات دولية لاحترام وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:35
عائلة يمنية في مخيم نزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تنفّذ حملة اعتقالات واسعة بمناطق سيطرتها
اليوم 01:35
عناصر من الشرطة البرازيلية خلال تنفيذ مداهمة في ريو دي جانيرو
الأخبار العالمية
البرازيل.. عشرات القتلى بعملية للشرطة في ريو دي جانيرو
اليوم 01:35
مبان متضررة في حلب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الشرع: سوريا ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
اليوم 01:35
جانب من آثار الفيضانات في فيتنام
الأخبار العالمية
فيضانات فيتنام.. 9 قتلى وغرق مدن تاريخية
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©