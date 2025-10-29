الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قتلى جراء فيضان بسبب إعصار ميليسا

قتلى جراء فيضان بسبب إعصار ميليسا
29 أكتوبر 2025 20:06

 قال عمدة مدينة ساحلية في جنوب هايتي لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن 25 شخصاً لقوا حتفهم بعدما غمرت مياه الفيضانات الناجمة عن الإعصار ميليسا منازل قريبة.
وقال جان برتراند سوبريم عمدة مدينة بيتي جواف، إن عشرات المنازل في المدينة انهارت، ولا يزال السكان محاصرين تحت الأنقاض اليوم الأربعاء. وناشد الحكومة تقديم المساعدة لإنقاذ الضحايا، قائلاً: إن الوضع يفوق قدرته على التعامل معه.
وكان هناك مسؤول واحد فقط من وكالة الحماية المدنية في هايتي في المنطقة، حيث يكافح السكان من أجل الإخلاء وسط مياه فيضانات غزيرة ناجمة عن إعصار ميليسا في الأيام الأخيرة.

المصدر: د ب أ
إعصار
فيضانات
