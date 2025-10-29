البيت الأبيض يتوقع بيع «تيك توك» إلى مستثمرين أميركيين غداً

أشارت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنها ربما توصلت أخيراً إلى اتفاق مع الصين للحفاظ على تشغيل تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني «تيك توك» في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يتمم البلدان الاتفاق غدا الخميس.

يزور الرئيس دونالد ترامب كوريا الجنوبية، حيث سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينج في محاولة لتهدئة الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لبرنامج «واجه الأمة» على قناة سي.بي.إس يوم الأحد الماضي، إن الزعيمين «سيبرمان هذه الصفقة يوم الخميس في كوريا».

إذا حدث ذلك، فستمثل الصفقة نهاية أشهر من عدم اليقين بشأن مصير منصة نشر الفيديوهات القصيرة الشهيرة في الولايات المتحدة.

وبعد أن أقرت أغلبية واسعة من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس، ووقع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قانوناً من شأنه حظر تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم تجد مالكاً جديداً بدلا من شركة بايت دانس الصينية، كان من المقرر وقف تشغيل المنصة في الموعد النهائي المحدد للقانون في يناير.

وهو ما حدث بالفعل لساعات عدة. لكن في يومه الأول في منصبه، وقع ترامب أمراً تنفيذياً لإبقاء المنصة قيد التشغيل بينما تحاول إدارته التوصل إلى اتفاق بشأن بيعها إلى مستثمرين أميركيين.