الأمم المتحدة تخصص 4 ملايين دولار لكل من هايتي وكوبا استباقيا لمواجهة إعصار «ميليسا»

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء الدمار الواسع الذي يُحدثه إعصار «ميليسا» في منطقة البحر الكاريبي، واصفا إياه بأنه «أحد أقوى أعاصير المحيط الأطلسي المُسجلة على الإطلاق».

وكشف الأمين العام أن الأمم المتحدة خصصت بشكل استباقي 4 ملايين دولار لكلٍّ من هايتي وكوبا من صندوقها المركزي للاستجابة للطوارئ، وذلك لمساعدة المجتمعات المحلية على الاستعداد قبل العاصفة والحد من آثارها. وفي بيان، قدم غوتيريش تعازيه لأسر الضحايا، وأعرب عن تضامنه الكامل مع الحكومات والشعوب المتضررة.

وأشار البيان إلى أن الإعصار، الذي ضرب جامايكا أمس الثلاثاء، يتجه الآن إلى كوبا وجزر البهاما، بعد أن تسبب بفيضانات واسعة في جمهورية الدومينيكان وهايتي. وأكد الأمين العام أن فرق الأمم المتحدة مجهزة مسبقاً وتعمل على الأرض، بتوجيه من المنسقين المقيمين، لتقييم الاحتياجات ومساعدة المتضررين، مع جاهزيتها لنشر موظفين إضافيين فوراً.

وتعهد غوتيريش بأن تدرس الأمم المتحدة إطلاق نداءات إنسانية إضافية للاستجابة للاحتياجات الناجمة عن الكارثة.