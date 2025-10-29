الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«المفوض السامي» يحمل إسرائيل مسؤولية هجماتها المميتة الليلة الماضية على غزة

«المفوض السامي» يحمل إسرائيل مسؤولية هجماتها المميتة الليلة الماضية على غزة
29 أكتوبر 2025 23:06

أعرب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن أسفه الشديد إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية المميتة على غزة خلال الساعات القليلة الماضية، لافتاً إلى أن التقارير الواردة للمنظمة تفيد بمقتل أكثر من 100 فلسطيني جراء القصف الذي استهدفت بشكل رئيسي المباني السكنية وخيام النازحين والمدارس في أنحاء قطاع غزة.
وحمل المفوض السامي إسرائيل مسؤولية هذه الانتهاكات الإنسانية، مذكرا بقوانين الحرب الواضحة تماماً والتي تنص على الالتزام القانوني بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مشددا في هذا الخصوص على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها المستمرة بموجب القانون الإنساني.
وجدد دعوة المنظمة الدولية جميع الأطراف للتصرف بحسن نية لتنفيذ وقف إطلاق النار، كما دعا الدول، وخاصة تلك ذات النفوذ الخاص، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الامتثال الفوري لوقف إطلاق النار. وقال: «لقد جلب العامان الماضيان معاناة وبؤسًا لا يوصفان، وتدميراً شبه شامل لغزة، فلا ينبغي لنا أن نسمح لهذه الفرصة للسلام والطريق نحو مستقبل أكثر عدلاً وأمناً أن تفلت من بين أيدينا».

المصدر: وام
المفوض السامي لحقوق الإنسان
الأمم المتحدة
غارات جوية
غارات إسرائيلية
إسرائيل
فلسطين
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
