تقرير: 23% زيادة عالمية في الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ التسعينيات

جنيف (وام)

أكد تقرير حول الصحة وتغير المناخ، صدر عن مؤسسة «لانسيت كاونت داون»، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ضرورة الاعتراف بحماية صحة الناس باعتبارها أقوى محرك للعمل المناخي، وخلص إلى أن 12 من أصل 20 مؤشراً رئيساً لتتبع التهديدات الصحية وصلت إلى مستويات قياسية، ما يدل على أن التقاعس المناخي يكلف الأرواح، ويجهد النظم الصحية، ويقوض الاقتصادات.

وأشار إلى أن معدل الوفيات المرتبطة بالحرارة زاد بنسبة 23% منذ التسعينيات، ما دفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالحرارة إلى 546 ألف حالة وفاة سنوياً في المتوسط، كما ارتبطت موجات الجفاف والحرارة بزيادة 124 مليون شخص إضافي يواجهون انعداماً معتدلاً أو حاداً للأمن الغذائي في عام 2023. وقال: إن التعرض للحرارة تسبب في فقدان 640 مليار ساعة عمل محتملة في عام 2024، مع خسائر في الإنتاجية تعادل 1.09 تريليون دولار، بينما بلغت تكاليف الوفيات المرتبطة بالحرارة بين كبار السن 261 مليار دولار.

وفي سياق متصل، حذّرت الجمعية الجغرافية الإيطالية، من أن نحو 20% من الشواطئ الإيطالية مهددة بالغرق بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن النسبة سترتفع إلى 40% بحلول عام 2100، نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر الناجم عن أزمة المناخ، بجانب عوامل أخرى مثل تآكل التربة وتزايد خطر الفيضانات.