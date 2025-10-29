الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تقرير: 23% زيادة عالمية في الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ التسعينيات

تقرير: 23% زيادة عالمية في الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ التسعينيات
30 أكتوبر 2025 01:35

جنيف (وام) 

أخبار ذات صلة
«مسرّعات التغيّر المناخي» تكشف عن هويتها الجديدة «فرونتير 25»
بيل جيتس يدعو إلى استراتيجية جديدة بشأن تغير المناخ

أكد تقرير حول الصحة وتغير المناخ، صدر عن مؤسسة «لانسيت كاونت داون»، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ضرورة الاعتراف بحماية صحة الناس باعتبارها أقوى محرك للعمل المناخي، وخلص إلى أن 12 من أصل 20 مؤشراً رئيساً لتتبع التهديدات الصحية وصلت إلى مستويات قياسية، ما يدل على أن التقاعس المناخي يكلف الأرواح، ويجهد النظم الصحية، ويقوض الاقتصادات. 
وأشار إلى أن معدل الوفيات المرتبطة بالحرارة زاد بنسبة 23% منذ التسعينيات، ما دفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالحرارة إلى 546 ألف حالة وفاة سنوياً في المتوسط، كما ارتبطت موجات الجفاف والحرارة بزيادة 124 مليون شخص إضافي يواجهون انعداماً معتدلاً أو حاداً للأمن الغذائي في عام 2023. وقال: إن التعرض للحرارة تسبب في فقدان 640 مليار ساعة عمل محتملة في عام 2024، مع خسائر في الإنتاجية تعادل 1.09 تريليون دولار، بينما بلغت تكاليف الوفيات المرتبطة بالحرارة بين كبار السن 261 مليار دولار.
وفي سياق متصل، حذّرت الجمعية الجغرافية الإيطالية، من أن نحو 20% من الشواطئ الإيطالية مهددة بالغرق بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن النسبة سترتفع إلى 40% بحلول عام 2100، نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر الناجم عن أزمة المناخ، بجانب عوامل أخرى مثل تآكل التربة وتزايد خطر الفيضانات.

الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع الحرارة
موجات الحرارة
التغير المناخي
المناخ
تغير المناخ
منظمة الصحة العالمية
آخر الأخبار
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات دولية لاحترام وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:35
عائلة يمنية في مخيم نزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تنفّذ حملة اعتقالات واسعة بمناطق سيطرتها
اليوم 01:35
عناصر من الشرطة البرازيلية خلال تنفيذ مداهمة في ريو دي جانيرو
الأخبار العالمية
البرازيل.. عشرات القتلى بعملية للشرطة في ريو دي جانيرو
اليوم 01:35
مبان متضررة في حلب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الشرع: سوريا ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
اليوم 01:35
جانب من آثار الفيضانات في فيتنام
الأخبار العالمية
فيضانات فيتنام.. 9 قتلى وغرق مدن تاريخية
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©