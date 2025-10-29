الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجامعة العربية: ملتزمون بدعم لبنان

أحمد أبو الغيط ويوسف رجي خلال اللقاء
30 أكتوبر 2025 01:35

بيروت (وكالات) 

أخبار ذات صلة
عبدالله آل حامد يلتقي رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقي خلال الملتقى الإعلامي العربي في بيروت
الشعبة البرلمانية تشارك في ورشة للبرلمان العربي بالقاهرة حول الحد من فقد وهدر الأغذية

جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أمس، خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، التأكيد على دعم الجامعة المستمر للبنان.
وجرى اللقاء في بيروت، بحضور الأمين العام المساعد، السفير حسام زكي ووفد من الجامعة، حيث تم عرض الأوضاع في لبنان والمنطقة العربية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية.
وشدد أبو الغيط على أهمية إعلاء المصلحة الوطنية اللبنانية فوق أي اعتبارات أخرى، مؤكداً التزام الجامعة بدعم لبنان في مواجهة التحديات الراهنة. 
من جانبه، أثار الوزير رجي مسألة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، مشدداً على أهمية الضغط على إسرائيل لوقفها، ومؤكداً تصميم الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية فقط. 
وفي وقت لاحق، التقى أبو الغيط رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية بعين التينة، بحضور السفير حسام زكي، حيث تم استعراض آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس مجلس النواب.

الجامعة العربية
جامعة الدول العربية
لبنان
الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط
وزير الخارجية اللبناني
آخر الأخبار
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات دولية لاحترام وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:35
عائلة يمنية في مخيم نزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تنفّذ حملة اعتقالات واسعة بمناطق سيطرتها
اليوم 01:35
عناصر من الشرطة البرازيلية خلال تنفيذ مداهمة في ريو دي جانيرو
الأخبار العالمية
البرازيل.. عشرات القتلى بعملية للشرطة في ريو دي جانيرو
اليوم 01:35
مبان متضررة في حلب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الشرع: سوريا ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
اليوم 01:35
جانب من آثار الفيضانات في فيتنام
الأخبار العالمية
فيضانات فيتنام.. 9 قتلى وغرق مدن تاريخية
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©