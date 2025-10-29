الجامعة العربية: ملتزمون بدعم لبنان

بيروت (وكالات)

جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أمس، خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، التأكيد على دعم الجامعة المستمر للبنان.

وجرى اللقاء في بيروت، بحضور الأمين العام المساعد، السفير حسام زكي ووفد من الجامعة، حيث تم عرض الأوضاع في لبنان والمنطقة العربية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية.

وشدد أبو الغيط على أهمية إعلاء المصلحة الوطنية اللبنانية فوق أي اعتبارات أخرى، مؤكداً التزام الجامعة بدعم لبنان في مواجهة التحديات الراهنة.

من جانبه، أثار الوزير رجي مسألة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، مشدداً على أهمية الضغط على إسرائيل لوقفها، ومؤكداً تصميم الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية فقط.

وفي وقت لاحق، التقى أبو الغيط رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية بعين التينة، بحضور السفير حسام زكي، حيث تم استعراض آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس مجلس النواب.