«أونروا»: 300 ألف طالب بغزة يستأنفون دراستهم عبر الإنترنت

عبدالله أبو ضيف (غزة)

شدّدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بغية إعادة الأطفال إلى بيئة تعليمية بعد عامين من الإبادة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وما نجم عنها من صدمات ومعاناة.

وقال جون وايت، نائب مدير شؤون «الأونروا» في غزة، إنّ «الأطفال الفلسطينيين بقطاع غزة يحتاجون إلى الروتين والتعليم والهيكلية؛ لذا علينا أن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك».

ولفت المسؤول الأممي إلى أن «الأونروا» تحاول حالياً توسيع نطاق عملها بهذا المجال مجدداً، بما في ذلك تقديم خدمات التعليم عبر «الإنترنت» للأطفال، لافتاً إلى أن قرابة 300 ألف طفل بغزة سجلوا لدينا للتعلم عبر «الإنترنت».

وفي وصفه للوضع الراهن بغزة، قال وايت: «منذ وقف إطلاق النار الأخير، تحاول فرقنا إيجاد مساحات في بعض المدارس لتقديم خدمة التعليم لنحو 10 آلاف طفل يومياً، مقارنة بحوالي 60 ألف طفل خلال وقف إطلاق النار السابق بين حركة حماس وإسرائيل في 15 يناير».

في غضون ذلك، قالت المستشارة الإقليمية للسياسات الإنسانية في منظمة «أوكسفام» الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نور شواف، إن نهج المنظمة يقوم على تمكين المجتمعات المحلية لتقود جهودها بنفسها، بما يتيح للفلسطينيين إعادة البناء والحفاظ على سبل عيشهم والمطالبة بحقوقهم بكرامة، في ظل واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.

وأضافت شواف، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن التعاون بين المنظمات الإنسانية ودول المنطقة يشكل ركيزة أساسية للتخفيف من معاناة أهالي غزة، لكن عرقلة إسرائيل لوصول المساعدات ومحاولاتها المستمرة لعسكرة توزيعها يقوضان أي جهود قائمة، ويعرضان المدنيين والعاملين في المجال الإنساني للخطر.