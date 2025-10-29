دعوات دولية لاحترام وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة، القدس (وكالات)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، العمل مجدداً بوقف إطلاق النار في غزة بعد شنّه سلسلة ضربات بدعوى مقتل جندي، فيما قال الدفاع المدني في القطاع، إن الغارات أدت إلى مقتل أكثر من 100 فلسطيني، وسط دعوات دولية لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار وضبط النفس لتجنب معاناة جديدة في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه سيواصل الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وسيرد بحزم على أي انتهاك، مضيفاً في بيان منفصل أنه استهدف العشرات من مسلحي «حماس» في أنحاء القطاع، بالإضافة إلى مستودعات أسلحة وأنفاق تابعة للحركة.

من جهته، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني مقتل ما لا يقل عن 100 فلسطيني في الضربات الإسرائيلية خلال الليل. وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة: «نقل إلى المستشفيات أكثر من 101 مواطن، بينهم 35 طفلاً وعدد من النساء وكبار السن»، مضيفاً أن الاحتلال شن عشرات الضربات الجوية وبالمدفعية الليلة في خرق واضح وفاضح لاتفاق وقف النار.

وأفاد بسقوط نحو مئتي جريح في مناطق القطاع كافة، مندداً بـ«وضع كارثي ومرعب».

ووصفت الأمم المتحدة، أمس، عدد الضحايا الذين سقطوا في الضربات الإسرائيلية الجديدة بأنه «مروع»، وحضت جميع الأطراف على التمسك بالسلام.

وتحدث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان عن «تقارير مروعة تفيد بمقتل أكثر من 100 فلسطيني خلال الليل في موجة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المباني السكنية وخيم النازحين والمدارس في جميع أنحاء قطاع غزة، في أعقاب مقتل جندي إسرائيلي».

ودعا الاتحاد الأوروبي، «مختلف الأطراف» في غزة إلى احترام وقف إطلاق النار، فيما نددت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا، بالغارات التي أودت بأكثر من مئة شخص.

وحث وزير الخارجية الألماني إسرائيل بضبط النفس عسكرياً لتجنب معاناة جديدة في غزة.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن وقف إطلاق النار مهدد، ويجب «العودة إليه في أسرع وقت».

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار «ليس في خطر». وقال «حسب ما علمت، لقد قتلوا جندياً إسرائيلياً، لذلك رد الإسرائيليون على الضربة»، مضيفاً «لن يعرض أي شيء وقف إطلاق النار للخطر، (حماس) جزء صغير جداً من السلام في الشرق الأوسط، وعليهم أن يلتزموا». وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل الجندي أمس.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن «حماس» انتهكت وقف إطلاق النار بشن هجوم على قوات إسرائيلية تتمركز خلف الخط الأصفر، وهو خط الانتشار المتفق عليه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، فيما نفت «حماس» مسؤوليتها عن الهجوم على القوات الإسرائيلية في رفح، مؤكدة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار. ووافقت «حماس» على تسليم رفات جميع الرهائن الذين لاقوا حتفهم ولم يتم العثور عليهم بعد، لكنها قالت إن تحديد مكان جثث جميع الرهائن وانتشالها سيستغرق وقتاً.