أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

إعصار "ميليسا" يصل إلى جزر البهاما مصحوباً برياح مدمرة

منظر جوي لسوق مدمر بعد مرور إعصار ميليسا في النهر الأسود
30 أكتوبر 2025 08:49

وصل الإعصار ميليسا إلى جزر البهاما مصحوباً برياح مدمرة وأمطار غزيرة وعاصفة مد بحري خطيرة، وفقاً لما أعلنه المركز الوطني الأميركي للأعاصير.

وكانت العاصفة المدمرة قد اجتاحت في وقت سابق جامايكا وكوبا. وبسرعة رياح مستمرة بلغت نحو 150 كيلومتراً في الساعة، يصنف ميليسا الآن كإعصار من الفئة الأولى، ويتحرك مركز العاصفة بسرعة نحو الشمال الشرقي، بحسب خبراء الأرصاد الجوية.

وأمرت حكومة البهاما بإجلاء السكان من ست جزر من بين أكثر من 700 جزيرة تشكل أرخبيل البلاد. وتم نقل نحو 1500 شخص جواً من المناطق المهددة قبل تعليق حركة الطيران، بحسب المسؤولين.

وقال رئيس الوزراء فيليب ديفيس: "مهما حدث، سنعيد البناء." ولا يقيم السكان إلا في نحو 30 جزيرة فقط من جزر البهاما، ويعد القطاع السياحي المصدر الرئيسي للدخل، بينما تعتبر أجزاء من الأراضي والمياه المحيطة محميات طبيعية.

ولا يزال التحذير من الإعصار سارياً في المناطق الجنوبية الشرقية والوسطى من البلاد. وكان ميليسا قد وصل إلى اليابسة في جامايكا يوم الثلاثاء كإعصار من الفئة الخامسة ، وهي من أقوى العواصف التي تم تسجيلها في المحيط الأطلسي، وفقاً للأرصاد الجوية.
وأسفرت العاصفة عن مقتل أكثر من 30 شخصاً في المنطقة، معظمهم في هايتي بسبب الفيضانات، رغم أن الإعصار لم يضربها مباشرة.

