الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

سوريا تقرر تطبيق تعريفة جديدة لأسعار الكهرباء

سوريا تقرر تطبيق تعريفة جديدة لأسعار الكهرباء
30 أكتوبر 2025 17:20

قررت وزارة الطاقة السورية اليوم الخميس تطبيق تعريفة جديدة لأسعار الطاقة الكهربائية موزّعة على أربع شرائح، تراعي الفئات الاجتماعية ومستويات الاستهلاك المختلفة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن ذلك يأتي في إطار مشروع إصلاح قطاع الكهرباء وتحقيق الاستدامة وتحسين الخدمة. وأشارت إلى أن الشريحة الأولى المخصّصة لأصحاب الدخل المحدود (وهم الغالبية من المواطنين) وستكون حتى 300 كيلو واط خلال دورة شهرين سيبلغ سعر الكيلو واط الواحد 600 ليرة سورية ومدعومة من الحكومة بنسبة 60% من سعر التكلفة. 
ولفتت إلى أن الشريحة الثانية مخصصة لأصحاب الدخل المتوسط والمرتفع والمشاريع الصغيرة وستكون أكثر من 300 كيلو واط خلال دورة شهرين، وسيبلغ سعر الكيلو واط الواحد فيها 1400 ليرة سورية.
وأوضحت أن الشريحة الثالثة الخاصة بالمعفين من التقنين وتشمل المؤسسات الحكومية والشركات والمصانع التي تحتاج كهرباء على مدار الساعة وسيبلغ سعر الكيلو واط الواحد فيها 1700 ليرة سورية.
وبيّنت أن الشريحة الرابعة المخصّصة للمعامل والمصانع ذات الاستهلاك الكهربائي العالي (معامل الصهر وغيرها) سيبلغ سعر الكيلو واط الواحد فيها 1800 ليرة سورية.
وأكدت أن التعرفة الجديدة جاءت لرفع قدرة المنظومة الكهربائية واستمراريتها ضمن خطة إصلاح وطنية شاملة تهدف إلى تأمين الكهرباء بشكل مستقر وعادل، وتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة التوزيع، وجذب الاستثمار في قطاع الطاقة. 

المصدر: د ب أ
سوريا
