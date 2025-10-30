ترامب: سنعمل مع الصين لإنهاء أزمة أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن واشنطن وبكين سوف تعملان معا من أجل إنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وأوضح ترامب للصحفيين، بعد لقائه الرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية "تحدثنا في هذا الأمر بشكل مطول، وسنعمل سويا لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا أن ننجز أي شيء".

وأكد ترامب، من على متن طائرته الرئاسية بينما كان في طريق عودته إلى واشنطن، أنه اتفق مع الرئيس الصيني على أن روسيا وأوكرانيا "عالقتان" في طريق مسدود، مضيفا "ولكنه (الرئيس شي) سيساعدنا وسنعمل سويا بشأن أوكرانيا".

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب الصين عن المحادثات، التي جرت بين الزعيمين، في مدينة بوسان الساحلية الكورية الجنوبية.

وكانت هناك تكهنات، قبيل عقد الاجتماع، بأن ترامب سيحث الصين على وقف وارداتها من النفط الروسي، أو تقليصها. إلا أن ترامب قال إنه لم يتم التطرق لمسألة النفط الروسي خلال المناقشات.