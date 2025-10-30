الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا تعلّق على تصريح ترامب بشأن التجارب النووية

أميركا تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات (أرشيفية)
30 أكتوبر 2025 19:03

علّق الكرملين، اليوم الخميس، على تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار فيه إلى أن الولايات المتحدة ستستأنف تجارب الأسلحة النووية.
وقالت الرئاسة الروسية إن اختبار روسيا لصاروخ وطوربيد يعملان بالطاقة النووية لم يكونا اختبارين لأسلحة نووية.
وذكر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبق أن حذر من أنه إذا اختبرت أي دولة سلاحا نوويا، فإن روسيا ستفعل الأمر نفسه.
وأعلن الرئيس الأميركي، في وقت سابق اليوم، أنه أمر باستئناف بلاده تجارب الأسلحة النووية، بعدما توقفت منذ أكثر من 30 عاما.
وجاء الإعلان المقتضب للرئيس الأميركي قبيل لقائه نظيره الصيني شي جينبينغ في بوسان في كوريا الجنوبية. وكتب ترامب على منصة "تروث سوشل" التي يملكها "بسبب برامج الاختبار التي تقوم بها دول أخرى، وجهت وزارة الحرب ببدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة"، مشيرا إلى أن الاختبارات ستستأنف "فورا".
وتحدث عن التفوّق الأميركي في هذا المجال، قائلا إن في حوزة الولايات المتحدة أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى، مشيدا بجهوده لإجراء "تحديث وتجديد كامل للأسلحة الموجودة".
وأضاف أن "روسيا تأتي في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، لكنهما ستكونان متساويتين خلال خمس سنوات".

المصدر: وكالات
