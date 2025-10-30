الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإعصار ميليسا يتجه نحو برمودا

الإعصار ميليسا يتجه نحو برمودا
30 أكتوبر 2025 19:50

اجتاح الإعصار ميليسا شمال البحر الكاريبي وشوهد وهو يزداد سرعة خلال اندفاعه عبر المحيط المفتوح باتجاه برمودا اليوم الخميس مخلفاً وراءه رياحاً عاتية وأضراراً في جامايكا وكوبا وهايتي.
وتحصّن الناس بملاذات في أنحاء جزر البهاما، وكذلك في تركس وكايكوس القريبتين، بينما مرت العاصفة مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة.
وعلى بعد نحو 970 كيلومتراً شمال شرقي أحدث موقع للعاصفة، يتأهب سكان برمودا لاقترابها المتوقع بحلول المساء.
وأكدت السلطات في المنطقة أن العاصفة أودت بحياة 25 شخصاً في هايتي، منهم 10 أطفال، وأربعة في جامايكا.
ووفقاً للمركز الوطني الأميركي للأعاصير، كان الإعصار ميليسا مصحوباً برياح بلغت سرعتها 165 كيلومتراً في الساعة تقريباً بحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، وجرى خفض تصنيفه إلى إعصار من الدرجة الثانية.
وذكر المركز الذي يتخذ من ولاية فلوريدا مقراً له أن من المتوقع أن يواصل الإعصار تسارعه بالاتجاه الشمالي الشرقي، ويمر إلى الشمال الغربي من برمودا، في وقت لاحق اليوم قبل أن يضعف على الأرجح غداً الجمعة.

 

أخبار ذات صلة
"ميليسا" تتحول إلى إعصار في منطقة الكاريبي
بعثة الإمارات في لاهاي توجه تنبيهاً لمواطني الدولة بهولندا
المصدر: رويترز
عاصفة
آخر الأخبار
600 متخصص و66 ورقة بحثية في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي
الرياضة
600 متخصص و66 ورقة بحثية في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي
اليوم 14:00
النصر وبني ياس يطاردان «الأسبقية» في ذهاب نهائي «الاتحاد للطائرة»
الرياضة
النصر وبني ياس يطاردان «الأسبقية» في ذهاب نهائي «الاتحاد للطائرة»
اليوم 13:59
«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار العلم والطبيعة والإنسان
الترفيه
«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار العلم والطبيعة والإنسان
اليوم 13:59
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
اليوم 13:55
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
الرياضة
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©