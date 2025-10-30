الإعصار ميليسا يتجه نحو برمودا

اجتاح الإعصار ميليسا شمال البحر الكاريبي وشوهد وهو يزداد سرعة خلال اندفاعه عبر المحيط المفتوح باتجاه برمودا اليوم الخميس مخلفاً وراءه رياحاً عاتية وأضراراً في جامايكا وكوبا وهايتي.

وتحصّن الناس بملاذات في أنحاء جزر البهاما، وكذلك في تركس وكايكوس القريبتين، بينما مرت العاصفة مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة.

وعلى بعد نحو 970 كيلومتراً شمال شرقي أحدث موقع للعاصفة، يتأهب سكان برمودا لاقترابها المتوقع بحلول المساء.

وأكدت السلطات في المنطقة أن العاصفة أودت بحياة 25 شخصاً في هايتي، منهم 10 أطفال، وأربعة في جامايكا.

ووفقاً للمركز الوطني الأميركي للأعاصير، كان الإعصار ميليسا مصحوباً برياح بلغت سرعتها 165 كيلومتراً في الساعة تقريباً بحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، وجرى خفض تصنيفه إلى إعصار من الدرجة الثانية.

وذكر المركز الذي يتخذ من ولاية فلوريدا مقراً له أن من المتوقع أن يواصل الإعصار تسارعه بالاتجاه الشمالي الشرقي، ويمر إلى الشمال الغربي من برمودا، في وقت لاحق اليوم قبل أن يضعف على الأرجح غداً الجمعة.