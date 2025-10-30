الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فرنسا تعتقل أشخاصا آخرين في إطار التحقيق في سرقة اللوفر

عملية السطو على متحف اللوفر في باريس
30 أكتوبر 2025 20:23

أعلنت المدعية العامة في باريس لور بيكو، اليوم الخميس، توقيف خمسة أشخاص جدد للاشتباه بصلتهم بسرقة متحف اللوفر، من بينهم مشتبه به رئيسي، إلا أن المسروقات، وهي من جواهر التاج الفرنسي وقُدّرت قيمتها بأكثر من مئة مليون دولار أميركي، لا تزال مفقودة.
بذلك، تُضاف عمليات التوقيف الجديدة إلى أخرى أُوقف على إثرها رجلان، السبت الفائت، للاشتباه في انتمائهما إلى المجموعة التي نفذت السرقة والمكونة من أربعة أفراد. وقد وُجهت إليهما اتهامات رسمية ووُضعا رهن الحبس الاحتياطي مساء الأربعاء. ويُحتجز الخمسة الآخرون لدى الشرطة.
وقالت المدعية العامة في باريس لور بيكو في حديث لإذاعة "ار تي ال" إن من بين الموقوفين الجدد أحد المشتبه بهم في السرقة والذي "كان من بين أهداف المحققين وتحت أنظارهم".
وأشارت لور بيكو إلى أن "أدلة الحمض النووي" تربط هذا المشتبه به الرئيسي "بالسرقة التي ارتُكبت"، مشيرة إلى أنه كان جزءا من المجموعة المكونة من أربعة أفراد التي نفذت عملية السرقة في 19 أكتوبر الجاري في أقل من ثماني دقائق، في حادثة تصدرت عناوين الأخبار حول العالم.
وأضافت المدعية العامة في باريس "أما بالنسبة للأفراد الآخرين الذين احتجزوا، فقد يكونون قادرين على تزويدنا بمعلومات حول كيفية تطور هذه الأحداث، لكن من السابق لأوانه الحديث عنهم".
ولفتت إلى أن هذه التوقيفات الخمسة الجديدة جرت في العاصمة باريس وضواحيها، خصوصا في سين سان دوني بضاحية باريس الشمالية.
وأكدت المدعية العامة أن "عمليات التفتيش، التي أجريت مساء وليلا، لم تسمح لنا باستعادة المسروقات".
وأشارت بيكو إلى أن التوقيفات الجديدة "لم تكن مرتبطة إطلاقا بأقوال" المشتبه بهما اللذين أوقفا السبت، بل "بعناصر أخرى في الملف" مثل أدلة الحمض النووي وتسجيلات كاميرات المراقبة وتحليل سجلات الهاتف.
وأكدت أن المتهمَين الأوّلين، أحدهما أُلقي القبض عليه في مطار رواسي أثناء محاولته السفر، والآخر في أوبرفيلييه بشمال باريس، "رفضا التحدث" أمام قاضي التحقيق مساء الأربعاء.
وأضافت المدعية العامة أن من بين فرضيات المحققين احتمال استخدام المجوهرات المسروقة "في غسل الأموال أو حتى في معاملات في هذه الأوساط".

أخبار ذات صلة
الشرطة الفرنسية توقف مشتبهين في قضية سرقة متحف اللوفر
باريس: اعتراف جزئي من مشتبهين في سطو متحف اللوفر
المصدر: آ ف ب
متحف اللوفر
عملية سطو
سرقة مجوهرات
آخر الأخبار
600 متخصص و66 ورقة بحثية في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي
الرياضة
600 متخصص و66 ورقة بحثية في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي
اليوم 14:00
النصر وبني ياس يطاردان «الأسبقية» في ذهاب نهائي «الاتحاد للطائرة»
الرياضة
النصر وبني ياس يطاردان «الأسبقية» في ذهاب نهائي «الاتحاد للطائرة»
اليوم 13:59
«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار العلم والطبيعة والإنسان
الترفيه
«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار العلم والطبيعة والإنسان
اليوم 13:59
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
اليوم 13:55
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
الرياضة
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©