بريطانيا تستعد لاستثمار ضخم في الذكاء الاصطناعي

أعلنت مجموعة Equinix للبنية التحتية الرقمية، اليوم الخميس، عن خطط لاستثمار 3.9 مليار جنيه إسترليني (5.1 مليار دولار أميركي) في مراكز بيانات جديدة للذكاء الاصطناعي بالقرب من العاصمة البريطانية لندن، مما يعزز طموح بريطانيا لتصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

سيتم إنشاء مجمع للذكاء الاصطناعي في مقاطعة هيرتفوردشاير، شمال العاصمة، ويأتي هذا الإعلان في أعقاب إعلانات حديثة من عملاقي التكنولوجيا الأميركيين مايكروسوفت وجوجل لاستثمار مليارات الدولارات في قطاع الذكاء الاصطناعي في بريطانيا.

وقالت شركة Equinix المدرجة في بورصة "ناسداك"، في بيان مشترك مع الحكومة البريطانية، إن هذا الاستثمار "علامة واضحة على الالتزام بطموح المملكة المتحدة للريادة في مجال الذكاء الاصطناعي السيادي".

وأضافت وزيرة التكنولوجيا ليز كيندال "هذا الاستثمار، البالغ 3.9 مليار جنيه إسترليني، يمثل إنجازًا كبيرًا لبريطانيا".

وتابعت "سيمكن هذا الاستثمار الشركات، من علوم الحياة إلى البنوك الكبرى، من التواصل مع آلاف الشركات الأخرى حول العالم في لحظة، مما يدعم طموحاتنا في مجال الذكاء الاصطناعي، ويعزز النمو ويخلق مئات الوظائف ذات الأجور الجيدة".