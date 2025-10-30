أردوغان يجري محادثات مع ميرتس

أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الخميس، أول زيارة إلى تركيا منذ توليه منصبه حيث التقى الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي مشترك مع ميرتس، إن هناك إمكانية تركيز البلدين على مشروعات مشتركة في قطاع الدفاع. وأكد أردوغان "في ضوء الظروف الأمنية المتغيرة في أوروبا، يجب أن نترك وراءنا المشكلات في شراء منتجات الصناعات الدفاعية والتركيز على المشروعات المشتركة".

وأكد أردوغان مجددا رغبة تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

بدوره، قال ميرتس إنه يرى تركيا شريكا وثيقا للاتحاد الأوروبي وإنه يريد تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية في مجالات منها قطاع النقل والهجرة.

وأضاف "أنا شخصيا، والحكومة الألمانية، نرى في تركيا شريكا وثيقا للاتحاد الأوروبي. نريد مواصلة تمهيد الطريق نحو أوروبا".

ومضى قائلا إنه ناقش مع أردوغان قضية الهجرة ويرغب في تحقيق مزيد من التقدم بشأن إعادة طالبي اللجوء الذين لم تتم الموافقة على طلباتهم.