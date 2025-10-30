الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الشرع يبحث مع وزير الخارجية الألماني تعزيز التعاون

الرئيس السوري يستقبل وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول
30 أكتوبر 2025 22:32

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، في دمشق مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، سبل تعزيز العلاقات مع بلاده التي لجأ إليها عدد كبير من السوريين خلال السنوات الماضية.
وهذه الزيارة هي الأولى لفاديفول إلى سوريا منذ توليه منصبه في مايو الماضي. وكانت وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك زارت سوريا مرتين بعد ديسمبر 2024.
وقال فاديفول، عقب الزيارة، إن "من مصلحة الحكومة السورية تهيئة الظروف لعودة أكبر عدد ممكن من السوريين".
وأضاف أن هذا الأمر "ممكن حاليا فقط على نطاق محدود للغاية، إذ تم تدمير جزء كبير من البنية التحتية للبلاد" بعد 13 عاما من النزاع.
ويقيم في ألمانيا مئات الآلاف من اللاجئين السوريين بعد فرارهم من بلدهم.
وأضاف "سنتفهم تماما" أي شخص يرغب في العودة إلى سوريا، فيما تسعى الحكومة الألمانية إلى سياسة جديدة  للهجرة من أجل احتواء صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
وتسعى برلين لاستئناف عمليات الترحيل إلى سوريا، لكن الوزير أكد أن هذا لن ينطبق إلا على "حالات استثنائية قليلة من المجرمين الخطرين".
وأفادت الرئاسة السورية بأن الشرع بحث مع ضيفه الألماني في "سبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية".
وقال فاديفول إن ألمانيا "تتحمل التزاما خاصا بالمساعدة هنا حتى تتسنى إعادة الإعمار (في سوريا)".
وأضاف "يجب أن نعمل بشكل ملموس لتمكين الشركات الألمانية من العمل هنا".

المصدر: آ ف ب
سوريا
ألمانيا
أحمد الشرع
يوهان فاديفول
