الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب: واشنطن وبكين ستعملان لإنهاء حرب أوكرانيا

محققو الشرطة يتفقدون حطام موقع سكني مدمر في أوكرانيا (رويترز)
31 أكتوبر 2025 01:32

جيونججو (وكالات)

أخبار ذات صلة
الرئيس الصيني ورئيسة وزراء اليابان يجريان محادثات على هامش قمة أبيك
واشنطن تعد خطة لتشكيل قوة دولية لنشرها في غزة
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد لقائه الرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية، أمس، أن واشنطن وبكين سوف تعملان معاً من أجل إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا. وقال ترامب للصحفيين على متن طائرته الرئاسية بينما كان في طريق عودته إلى واشنطن: «تحدثنا في هذا الأمر بشكل مطول، وسنعمل سوياً لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا أن ننجز أي شيء». ووفقاً لترامب، فقد اتفق هو والرئيس الصيني على أن روسيا وأوكرانيا عالقتان في طريق مسدود، مضيفاً: الرئيس شي سيساعدنا وسنعمل سوياً بشأن أوكرانيا. ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب بكين عن المحادثات التي جرت في مدينة بوسان الساحلية الكورية الجنوبية. وكانت هناك تكهنات قبيل عقد الاجتماع بأن ترامب سيحث الصين على وقف وارداتها من النفط الروسي، أو تقليصها، حيث إنها تعد مصدراً رئيساً للإيرادات التي تمول المجهود الحربي لموسكو. إلا أن ترامب قال إنه لم يتم التطرق لمسألة النفط الروسي خلال المناقشات.
ميدانياً، قال مسؤولون أوكرانيون، أمس، إن روسيا شنت هجمات هائلة بالطائرات المسيرة والصواريخ على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي وفرض قيود في جميع مناطق البلاد. وأعلنت السلطات مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وإصابة 17 آخرين. وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا أطلقت أكثر من 650 طائرة مسيرة وأكثر من 50 صاروخاً من طرز مختلفة في الهجوم. من جانبه، أعلن الجيش البولندي أنه أطلق طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» كإجراء وقائي بسبب الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية. وأعلنت وكالة خدمات الملاحة الجوية البولندية إغلاق المطارات الإقليمية البولندية في مدينتي رادوم ولوبلين لضمان حرية عمل القوات الجوية خلال العمليات العسكرية.

ترامب
دونالد ترامب
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
روسيا
الأزمة الأوكرانية
الصين
أميركا
الحرب في أوكرانيا
شي جين بينج
آخر الأخبار
600 متخصص و66 ورقة بحثية في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي
الرياضة
600 متخصص و66 ورقة بحثية في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي
اليوم 14:00
النصر وبني ياس يطاردان «الأسبقية» في ذهاب نهائي «الاتحاد للطائرة»
الرياضة
النصر وبني ياس يطاردان «الأسبقية» في ذهاب نهائي «الاتحاد للطائرة»
اليوم 13:59
«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار العلم والطبيعة والإنسان
الترفيه
«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار العلم والطبيعة والإنسان
اليوم 13:59
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
اليوم 13:55
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
الرياضة
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©