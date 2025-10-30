عودة 248 لاجئاً سورياً من لبنان

دمشق (الاتحاد)

أفادت قناة «الإخبارية» السورية، أمس، بعودة 248 لاجئاً سورياً من لبنان، في إطار الدفعة السادسة من برنامج «العودة الطوعية» الذي تنظمّه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وذكرت القناة أن اللاجئين وصلوا معبر «جديدة يابوس» في ريف دمشق، ضمن المرحلة السادسة من برنامج العودة الطوعية الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم.

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت في يونيو الماضي، عن خطة جديدة متعددة المراحل لعودة السوريين إلى بلدهم، تشمل عودة منظمة وغير منظمة. وتشير تقديرات لبنانية إلى أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ حوالي 1.8 مليون، بينهم نحو 880 ألفاً مسجلين لدى مفوضية اللاجئين.

في غضون ذلك، أكدت سوريا وألمانيا، أمس، أهمية الحوار الدبلوماسي والتواصل المباشر في دعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز فرص التعاون المتبادل بما يخدم مصالح الشعبين. جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة دمشق وفداً رفيع المستوى من ألمانيا برئاسة يوهان فاديفول الوزير الاتحادي للشؤون الخارجية، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، حسبما أفادت وكالة «سانا».