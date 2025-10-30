«البرلمان العربي» يدعو لحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة

أحمد شعبان (القاهرة)

دعا معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، دول العالم والمؤسسات الدولية للمشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع عقده بالقاهرة خلال نوفمبر المقبل، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الموقف العربي والإسلامي والدولي لحشد الدعم لإعادة الإعمار وفق الخطة العربية. وشدد معاليه على أهمية المساهمة في إعادة بناء ما دمرته إسرائيل، وإعادة الحياة والكرامة لأهالي القطاع الذين عانوا ويلات العدوان والحصار والحرب على مدار عامين متتاليين. وثمّن اليماحي، خلال الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عقدت أمس بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، الجهود العربية والإسلامية التي توجت بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال مؤتمر السلام بمدينة شرم الشيخ، الذي أسهم في وقف نزيف الدم الفلسطيني.

وأشار إلى أن البرلمان العربي، خلال مشاركته في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، دعا إلى تشكيل مجموعة عمل برلمانية دولية لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار وحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وأن تحقيق السلام العادل والشامل يبدأ وينتهي بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وأشاد رئيس البرلمان العربي بجهود السعودية من خلال رعايتها مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، الذي مهّد للاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية. كما ثمّن المساعدات الإنسانية والمبادرات الاقتصادية العربية الداعمة لقطاع غزة، مشيداً بإعلان الإمارات تنفيذ أكبر مشروع لإمداد المياه المحلاة من مصر إلى جنوب غزة.