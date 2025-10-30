أوكرانيا تعزز دفاعاتها في بوكروفسك

قال أوليكسندر سيرسكي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، إن كييف تكثف من جهودها للدفاع عن مدينة بوكروفسك، المركز الاستراتيجي، بهدف تأمين طرق الإمداد والإخلاء ومواجهة قوات المشاة الروسية المتسللة هناك.

ويتقدم الجيش الروسي نحو بوكروفسك، الواقعة في منطقة دونيتسك، منذ أكثر من عام.

وقال المحلل العسكري الأوكراني أوليكساندر كوفالينكو إن السيطرة على بوكروفسك ربما تسمح لروسيا بالتقدم في منطقة دونيتسك ومنطقة دنيبروبيتروفسك المجاورة.

وقال سيرسكي، الذي زار القوات في المنطقة "تتجمع قوات مشاة روسية في المناطق الحضرية وتغير مواقعها".

وأضاف، على تطبيق "تلغرام"، أن أوكرانيا تتخذ خطوات "لتعزيز استقرار الدفاعات" في المدينة وحماية طرق الإمداد والإخلاء.

وأوضحت السلطات المحلية في المنطقة أن أكثر من 1200 شخص موجودون في بوكروفسك.