الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الشعبة البرلمانية» تشارك في الجلسة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة

«الشعبة البرلمانية» تشارك في الجلسة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة
31 أكتوبر 2025 00:02

القاهرة (وام) 
شاركت مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، برئاسة معالي محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، رئيس البرلمان العربي في الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كل من: ناعمة الشرهان نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة، وماجد المزروعي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد الظهوري عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وعرضت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة في الجلسة خطة عملها لدور الانعقاد الحالي التي تتضمن دراسة القضايا المتعلقة بالمرأة والشباب والطفل والتعليم والبحث العلمي والصحة والبيئة وعددا من الموضوعات الاجتماعية، واقتراح دراسة الموضوعات الداعمة للتعاون والتنسيق العربي في المجالات التي تختص بها اللجنة، بالإضافة إلى رصد نسبة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية ذات الطابع الاجتماعي.

أخبار ذات صلة
«البرلمان العربي» يدعو لحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة
رئيس البرلمان العربي يثمن جهود الإمارات الإغاثية في غزة

وعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في الجلسة، التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الدول العربية التي تشهد صراعات ونزاعات، وتقرير الموضوعات التشريعية والقانونية والاتفاقيات العربية المحالة من البرلمان، وآلية التنسيق مع اللجان النظيرة في البرلمانات العربية.
كما استعرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال الجلسة خطة عملها للمساهمة في تعزيز العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي، والمساهمة في تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للعلاقات الاقتصادية العربية، وجرى تقديم اقتراح إعداد الدليل البرلماني في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوعي.

الشعبة البرلمانية الإماراتية
البرلمان العربي
آخر الأخبار
600 متخصص و66 ورقة بحثية في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي
الرياضة
600 متخصص و66 ورقة بحثية في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي
اليوم 14:00
النصر وبني ياس يطاردان «الأسبقية» في ذهاب نهائي «الاتحاد للطائرة»
الرياضة
النصر وبني ياس يطاردان «الأسبقية» في ذهاب نهائي «الاتحاد للطائرة»
اليوم 13:59
«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار العلم والطبيعة والإنسان
الترفيه
«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار العلم والطبيعة والإنسان
اليوم 13:59
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
اليوم 13:55
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
الرياضة
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©