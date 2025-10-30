«الشعبة البرلمانية» تشارك في الجلسة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة

القاهرة (وام)

شاركت مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، برئاسة معالي محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، رئيس البرلمان العربي في الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كل من: ناعمة الشرهان نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة، وماجد المزروعي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد الظهوري عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

وعرضت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة في الجلسة خطة عملها لدور الانعقاد الحالي التي تتضمن دراسة القضايا المتعلقة بالمرأة والشباب والطفل والتعليم والبحث العلمي والصحة والبيئة وعددا من الموضوعات الاجتماعية، واقتراح دراسة الموضوعات الداعمة للتعاون والتنسيق العربي في المجالات التي تختص بها اللجنة، بالإضافة إلى رصد نسبة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية ذات الطابع الاجتماعي.

وعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في الجلسة، التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الدول العربية التي تشهد صراعات ونزاعات، وتقرير الموضوعات التشريعية والقانونية والاتفاقيات العربية المحالة من البرلمان، وآلية التنسيق مع اللجان النظيرة في البرلمانات العربية.

كما استعرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال الجلسة خطة عملها للمساهمة في تعزيز العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي، والمساهمة في تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للعلاقات الاقتصادية العربية، وجرى تقديم اقتراح إعداد الدليل البرلماني في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوعي.