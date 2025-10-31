السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أمطار غزيرة تخلف ضحايا وأضراراً في نيويورك

شارع غمرته الفيضانات وسط هطول أمطار في نيويورك
31 أكتوبر 2025 12:26

قال رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز إن أمطاراً غزيرة هطلت على  نيويورك، أدت إلى وفاة شخصين فيما تسببت العواصف المصاحبة في تعطيل الرحلات الجوية، وحذرت سلطات الطقس من سيول في بعض المناطق.

أفادت وسائل إعلام بحدوث سيول وأضرار. وقال مسؤولون في مطارات جون كنيدي ولاجوارديا ونيوارك في المدينة إن جداول الرحلات الجوية شهدت اضطرابات.
وكتب آدامز على موقع إكس "حطمت هذه العاصفة الأرقام القياسية لهطول الأمطار في 30 أكتوبر"، مضيفا أن معظم الأمطار التي كان من المتوقع أن تهطل على مدى بضع ساعات انهمرت في فترة 10 دقائق بعد الظهر.

العاصفة "ميليسا" تضرب هايتي وجامايكا والدومينيكان وتحذيرات من فيضانات
مشاركة نوعية لـ«تريندز» في «فرانكفورت للكتاب»

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من فيضانات في مناطق ساحلية لأجزاء من برونكس وبروكلين وكوينز.

المصدر: وكالات
أمطار غزيرة
نيويورك
