السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حزب وسطي يفوز على اليمين المتطرف في انتخابات هولندا

روب جيتن، زعيم حزب "الديمقراطيون66"
31 أكتوبر 2025 17:42

روب جيتن، زعيم حزب "الديمقراطيون66"

أخبار ذات صلة
تراجع الدعم لحزب اليمين المتطرف في هولندا
مركز جمعة الماجد يسلّط الضوء على المخطوطات العربية في مكتبة جامعة لايدن

فاز حزب "الديمقراطيون66" الوسطي بفارق ضئيل على منافسيه في الانتخابات الهولندية على ما ذكرت وكالة الصحافة الهولندية العامة، مشيرةً إلى أن نتائج فرز الأصوات أظهرت أن حزب اليمين المتطرف بقيادة غيرت فيلدرز لن يتمكن من تقليص الفارق.
بذلك، يصبح زعيم الحزب الوسطي روب جيتن، في طريقه ليكون أصغر زعيم لخامس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، إلا أن مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي ستكون طويلة وشاقة.
ونقلت العديد من وسائل الإعلام الهولندية بما فيها هيئة الإذاعة العامة، توقعات وكالة الصحافة الهولندية على الفور.
ومع انتظار نتيجة فرز دائرة انتخابية واحدة وأصوات الناخبين في الخارج، يتقدم جيتن على فيلدرز بفارق 15,155 صوتا.
ويجري حاليا، في مدينة لاهاي، فرز أصوات الناخبين في الخارج. لكن لن يتم الإعلان عن النتيجة قبل مساء الاثنين على أقرب تقدير.
ويُعرف عن المغتربين الهولنديين ميلهم تاريخيا للتصويت لصالح الأحزاب الوسطية واليسارية. ففي الانتخابات الأخيرة عام 2023، تقدم "الديمقراطيون 66" على حزب الحرية بحوالى 3000 صوت من أصوات الناخبين في الخارج.

المصدر: آ ف ب
هولندا
انتخابات برلمانية
اليمين المتطرف
خيرت فيلدرز
حزب الحرية
آخر الأخبار
فلسطينيون يتسوقون في سوق محلي بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 24 ألف طن مساعدات دخلت غزة منذ بدء الهدنة
اليوم 01:06
ترامب وبوتين خلال لقائهما في ألاسكا - أرشيفية
الأخبار العالمية
«شروط روسية» تلغي قمة ترامب وبوتين
اليوم 01:06
قوة حفظ سلام أممية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح والانتخابات النيابية في موعدها
اليوم 01:06
جانب من محتويات الشحنة المضبوطة
الأخبار العالمية
الجيش اليمني يحبط تهريب شحنات كيمياوية إلى الحوثيين
اليوم 01:05
تصاعد الدخان في خان يونس عقب غارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف غزة وتعيد جثامين 30 فلسطينياً
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©