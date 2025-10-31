حزب وسطي يفوز على اليمين المتطرف في انتخابات هولندا

روب جيتن، زعيم حزب "الديمقراطيون66"

فاز حزب "الديمقراطيون66" الوسطي بفارق ضئيل على منافسيه في الانتخابات الهولندية على ما ذكرت وكالة الصحافة الهولندية العامة، مشيرةً إلى أن نتائج فرز الأصوات أظهرت أن حزب اليمين المتطرف بقيادة غيرت فيلدرز لن يتمكن من تقليص الفارق.

بذلك، يصبح زعيم الحزب الوسطي روب جيتن، في طريقه ليكون أصغر زعيم لخامس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، إلا أن مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي ستكون طويلة وشاقة.

ونقلت العديد من وسائل الإعلام الهولندية بما فيها هيئة الإذاعة العامة، توقعات وكالة الصحافة الهولندية على الفور.

ومع انتظار نتيجة فرز دائرة انتخابية واحدة وأصوات الناخبين في الخارج، يتقدم جيتن على فيلدرز بفارق 15,155 صوتا.

ويجري حاليا، في مدينة لاهاي، فرز أصوات الناخبين في الخارج. لكن لن يتم الإعلان عن النتيجة قبل مساء الاثنين على أقرب تقدير.

ويُعرف عن المغتربين الهولنديين ميلهم تاريخيا للتصويت لصالح الأحزاب الوسطية واليسارية. ففي الانتخابات الأخيرة عام 2023، تقدم "الديمقراطيون 66" على حزب الحرية بحوالى 3000 صوت من أصوات الناخبين في الخارج.