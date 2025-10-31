السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
قتلى جراء الفيضانات بوسط فيتنام

قتلى جراء الفيضانات بوسط فيتنام
31 أكتوبر 2025 18:04

تكثفت عمليات الإنقاذ اليوم الجمعة بوسط فيتنام، فيما انحسرت مياه الفيضانات بعد أيام من سقوط أمطار بلغت رقماً قياسياً وحدوث انهيارات أرضية مميتة، أسفرت عن مقتل 13 شخصاً على الأقل وفقدان 11 آخرين ونزوح عشرات الآلاف.
وأتاح انحسار المياه لفرق الإنقاذ الوصول إلى مناطق كانت معزولة في السابق وتم إجلاء حوالي 26 ألف ساكن من المناطق التي غمرتها الفيضانات أو المعرضة للانهيارات الأرضية.
ونشرت الحكومة مروحيات وقوات لتوصيل الغذاء والدواء وإمدادات أخرى أثناء العمل على إصلاح المنازل وإزالة الأنقاض والوقاية من الأمراض.
ويتم ترميم الطرق وخطوط الكهرباء والمدارس ومن المقرر توزيع مساعدات الأرز الطارئة بحلول غدا السبت. 

المصدر: د ب أ
فيتنام
فيضانات
