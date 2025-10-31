السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تركيا تعلن عقد اجتماع بشأن غزة الاثنين

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
31 أكتوبر 2025 18:21

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إن وزراء للخارجية سيجتمعون، يوم الاثنين، لمناقشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والخطوات التالية هناك.
وأوضح فيدان، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة "سنعقد اجتماعا في إسطنبول الاثنين، إن شاء الله، مع وزراء خارجية الدول التي التقت (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب في نيويورك لتقييم تقدمنا ومناقشة ما يمكننا تحقيقه سويا في المرحلة المقبلة".
وذكر فيدان أن المحادثات مستمرة بشأن تشكيل قوة عمل خاصة بغزة وقوة لإحلال الاستقرار هناك.
وقال إن "المواضيع، التي تتم مناقشتها حاليا، هي كيفية الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي قوة الاستقرار".

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: 24 ألف طن مساعدات دخلت غزة منذ بدء الهدنة
إسرائيل تقصف غزة وتعيد جثامين 30 فلسطينياً
المصدر: رويترز
هاكان فيدان
قطاع غزة
غزة
آخر الأخبار
فلسطينيون يتسوقون في سوق محلي بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 24 ألف طن مساعدات دخلت غزة منذ بدء الهدنة
اليوم 01:06
ترامب وبوتين خلال لقائهما في ألاسكا - أرشيفية
الأخبار العالمية
«شروط روسية» تلغي قمة ترامب وبوتين
اليوم 01:06
قوة حفظ سلام أممية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح والانتخابات النيابية في موعدها
اليوم 01:06
جانب من محتويات الشحنة المضبوطة
الأخبار العالمية
الجيش اليمني يحبط تهريب شحنات كيمياوية إلى الحوثيين
اليوم 01:05
تصاعد الدخان في خان يونس عقب غارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف غزة وتعيد جثامين 30 فلسطينياً
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©