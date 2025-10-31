السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا تعلن السيطرة على قرية في أوكرانيا

جنديان أوكرانيان يقومان بدورية في مدينة
31 أكتوبر 2025 20:16

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قواتها سيطرت على قرية "نوفوليكساندريفكا" في منطقة دنيبروبتروفسك في شرق أوكرانيا.
وتعلن روسيا، من حين لآخر، السيطرة على قرى وبلدات في أوكرانيا.
من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت 130 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل معظمها فوق المناطق الغربية بالإضافة إلى منطقتي ياروسلافل والعاصمة موسكو.
وأفادت السلطات المحلية بأن أضرارا لحقت بالبنية التحتية قرب مدينة فلاديمير وأُغلقت روضة أطفال في ياروسلافل، على بعد حوالي 280 كيلومترا شمال شرقي موسكو إثر هجوم بطائرات مسيرة.

المصدر: وكالات
