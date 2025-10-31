السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«شروط روسية» تلغي قمة ترامب وبوتين

ترامب وبوتين خلال لقائهما في ألاسكا - أرشيفية
1 نوفمبر 2025 01:06

عواصم (وكالات)

أخبار ذات صلة
روسيا تعلن السيطرة على قرية في أوكرانيا
أوكرانيا تعلن قصف منشأة للطاقة في روسيا
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

أفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أمس، بأن الولايات المتحدة ألغت قمة المجر، التي كان من المزمع عقدها بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، بعد إصرار موسكو على مطالبها بشأن الحرب في أوكرانيا، فيما أكد الكرملين ضرورة اتباع التصريحات الرسمية، وليس التقارير الإعلامية.
وقال الكرملين، أمس، تعليقاً على تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز حول إلغاء قمة بودابست، إنه يجب اتباع التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية الروسية ونظيرتها الأميركية فقط، وليس التقارير الإعلامية. وذكرت الصحيفة البريطانية، أن القرار جاء بعد اتصال هاتفي شابه التوتر بين وزيري الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والروسي سيرجي لافروف. وجاء تعليق خطط عقد القمة في بودابست هذا الشهر بين ترمب وبوتين، بعد أن تمسكت موسكو بمطالبها، من بينها أن تتنازل أوكرانيا عن المزيد من الأراضي كشرط لوقف إطلاق النار.
في وقت سابق من الشهر الماضي، قال ترامب: «لقد ألغينا الاجتماع مع بوتين، لم أشعر أن الوقت مناسب لذلك، لم أشعر أننا سنصل إلى النقطة التي نحتاج الوصول إليها، لذلك ألغيت الاجتماع، لكننا سنعقده في المستقبل».
وبعد أيام من اتفاق ترامب وبوتين على الاجتماع في العاصمة المجرية لمناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، أرسلت وزارة الخارجية الروسية مذكرة إلى واشنطن تؤكد فيها نفس المطالب لمعالجة ما يسميه بوتين «الأسباب الجذرية لحرب أوكرانيا، التي تشمل تنازلات حدودية وخفضاً كبيراً للقوات المسلحة الأوكرانية، وضمانات بعدم انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفقاً للصحيفة.
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إسقاط 130 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بالتوازي مع إعلان سلطات مدينة سومي الأوكرانية إصابة 11 شخصاً في هجوم روسي بالمسيرات.

ترامب
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
بوتين
الرئيس الأميركي
الرئيس الروسي
أوكرانيا
روسيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
أميركا وروسيا
الكرملين
سيرجي لافروف
ماركو روبيو
روسيا وأميركا
قمة ألاسكا
آخر الأخبار
فلسطينيون يتسوقون في سوق محلي بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 24 ألف طن مساعدات دخلت غزة منذ بدء الهدنة
اليوم 01:06
ترامب وبوتين خلال لقائهما في ألاسكا - أرشيفية
الأخبار العالمية
«شروط روسية» تلغي قمة ترامب وبوتين
اليوم 01:06
قوة حفظ سلام أممية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح والانتخابات النيابية في موعدها
اليوم 01:06
جانب من محتويات الشحنة المضبوطة
الأخبار العالمية
الجيش اليمني يحبط تهريب شحنات كيمياوية إلى الحوثيين
اليوم 01:05
تصاعد الدخان في خان يونس عقب غارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف غزة وتعيد جثامين 30 فلسطينياً
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©