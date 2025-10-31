السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: 27 مليوناً يواجهون المجاعة بالكونغو الديمقراطية

نساء كونغوليات في بلدة غوما شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)
1 نوفمبر 2025 01:05

كينشاسا (وكالات) 

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: 24 ألف طن مساعدات دخلت غزة منذ بدء الهدنة
«الصحة العالمية»: اليمن ثاني أكبر دولة في تفشي «الكوليرا» عالمياً

أعلنت الأمم المتحدة، أن ملايين الأشخاص يواجهون خطر المجاعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع التراجع الحاد في المساعدات الخارجية، محذرة من أن الأزمة تنذر بزعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها. وأفادت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» وبرنامج الأغذية العالمي التابعين للأمم المتحدة، أمس، أن نحو 27 مليون شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية يواجهون «مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي أو ما هو أسوأ» بحلول أوائل العام المقبل.
وأضافتا أن هذا يشمل نحو أربعة ملايين شخص يعانون من مستويات جوع طارئة.
ورغم غنى جمهورية الكونغو الديمقراطية بالموارد الطبيعية وخاصة المعادن الثمينة، إلا أن سكانها يعانون من فقر مدقع. وأدت ثلاثة عقود من النزاعات على هذه الموارد التي انخرطت فيها فصائل متعددة، إلى مقتل الملايين في شرق البلاد المضطرب.
وحذّرت الأمم المتحدة من أن الدولة الأفريقية تضررت بشدة من الانخفاض الحاد في المساعدات الخارجية، وذلك عشية انعقاد مؤتمر دولي في باريس يهدف إلى إيجاد تمويل طارئ من مانحين لشرق الكونغو. وقال برنامج الأغذية العالمي، إن نقص التمويل أجبره على خفض عدد المستفيدين من مساعداته في الكونغو الديمقراطية من 2.3 مليون إلى 600 ألف شخص هذا العام، حيث تفاقم عجزه إلى 349 مليون دولار. ودعا البرنامج إلى توفير 127 مليون دولار كتمويل طارئ، محذراً من أنه سيضطر إلى وقف جميع المساعدات اعتباراً من فبراير في حال عدم توافر المزيد من الأموال. وقالت سينثيا جونز، القائمة بأعمال مدير البرنامج في الكونغو الديمقراطية، إن «ملايين الأرواح في خطر، وسيؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي»، مضيفة «الآن هو وقت العمل». وأشارت الأمم المتحدة إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين طفل في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 109 ملايين نسمة، يعانون من التقزم بسبب سوء التغذية المزمن.

الأمم المتحدة
الكونغو الديمقراطية
المجاعة
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة
الفاو
برنامج الأغذية العالمي
آخر الأخبار
فلسطينيون يتسوقون في سوق محلي بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 24 ألف طن مساعدات دخلت غزة منذ بدء الهدنة
اليوم 01:06
ترامب وبوتين خلال لقائهما في ألاسكا - أرشيفية
الأخبار العالمية
«شروط روسية» تلغي قمة ترامب وبوتين
اليوم 01:06
قوة حفظ سلام أممية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح والانتخابات النيابية في موعدها
اليوم 01:06
جانب من محتويات الشحنة المضبوطة
الأخبار العالمية
الجيش اليمني يحبط تهريب شحنات كيمياوية إلى الحوثيين
اليوم 01:05
تصاعد الدخان في خان يونس عقب غارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف غزة وتعيد جثامين 30 فلسطينياً
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©