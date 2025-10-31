السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«الصليب الأحمر»: زياراتنا للمعتقلين لا تهدد أمن إسرائيل

مركبات تابعة للصليب الأحمر في غزة (رويترز)
1 نوفمبر 2025 01:05

المنامة (وكالات) 

شدّد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بيار كراهنبول أمس، على أن زيارات المنظمة للمعتقلين الفلسطينيين لا تشكّل تهديداً أمنياً على إسرائيل، وذلك تعقيباً على حظرها من قبل إسرائيل. 
وقال كراهنبول «لا يمكن لزياراتنا أن تشكّل تهديداً أمنياً أو تهديداً للأمن القومي» لإسرائيل، داعياً إلى السماح باستئنافها.
في سياق آخر، وثق مكتب أممي تسجيل 60 هجوماً نفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة المحتلة خلال الأسبوع الماضي. وقد أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تسجيله 60 هجوماً نفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح المكتب الأممي أن موسم قطف الزيتون في الضفة هذا العام شهد أعلى مستوى من الأضرار، لافتاً إلى أن هجمات المستوطنين على مزارعي الزيتون أسفرت عن إصابة 17 فلسطينياً.

الصليب الأحمر
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
إسرائيل
فلسطين
الضفة الغربية
الضفة الغربية المحتلة
أشجار الزيتون
