السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يدلي بتصريح بشأن التجارب النووية

ترامب يدلي بتصريح على متن الطائرة الرئاسية
31 أكتوبر 2025 21:07

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستجري تجارب نووية في حال أقدمت دول أخرى على ذلك، مع إبقائه على الغموض حيال نوع التجارب التي يقصدها.
وأردف ترامب، خلال حديثه لصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" ردا على سؤال "سنجري بعض التجارب، نعم، والدول الأخرى تقوم بها. إذا كانوا سيقومون بذلك، فسنفعلها نحن أيضا".
كان ترامب أعلن، أمس الخميس، أنه أمر باستئناف بلاده تجارب الأسلحة النووية، بعدما توقفت منذ أكثر من 30 عاما، وذلك عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ موسكو أجرت بنجاح اختبار مسيّرة تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، وصاروخ كروز يعمل بالدفع النووي.
وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشل"، أنه "بسبب برامج الاختبار التي تقوم بها دول أخرى، وجهت وزارة الحرب ببدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة"، مشيرا إلى أن الاختبارات ستستأنف "فورا".

المصدر: آ ف ب
