السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

غينيا بيساو تعتقل ضباطا بارزين بتهمة محاولة انقلاب

قصر الحكومة في العاصمة بيساو
31 أكتوبر 2025 21:38

قال مامادو كوروما نائب رئيس أركان القوات المسلحة في غينيا بيساو، اليوم الجمعة، إن السلطات اعتقلت مجموعة من كبار ضباط الجيش بتهمة تدبير محاولة انقلاب.
وقال كوروما إن الجنرال دهابة نا والنا والقائدين دومينجوس نانكي وماريو ميدانا كانوا من بين كبار ضباط الجيش الذين اعتقلوا في منازلهم في العاصمة بيساو.
ولم يكشف عن جميع أسماء الضباط المعتقلين. 
وقال كوروما في مؤتمر صحفي "هذه بالفعل محاولة جديدة لتخريب النظام الدستوري، عشية بدء الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 23 نوفمبر".
وكان الرئيس عمر سيسوكو إمبالو قد قال إن البلاد شهدت محاولتين للإطاحة به آخرها في ديسمبر 2023 من رئاسة البلد الواقع في غرب أفريقيا والذي حصل على الاستقلال عن البرتغال في عام 1974.

المصدر: رويترز
غينيا بيساو
محاولة انقلاب
