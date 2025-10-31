السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بولندا: مقاتلتان تعترضان طائرة استطلاع للمرة الثالثة في أسبوع

بولندا تعترض طائرة استطلاع للمرة الثالثة خلال أسبوع
31 أكتوبر 2025 23:29

اعترضت مقاتلتان بولنديتان، اليوم الجمعة، طائرة استطلاع فوق بحر البلطيق للمرة الثالثة هذا الأسبوع.
وذكرت القيادة العليا للقوات المسلحة البولندية، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مرفق بصورة للطائرة فوق البحر، أن مقاتلتين بولنديتين من طراز "ميج - 29" رافقتا الطائرة خارج المجال الجوي البولندي صباح اليوم  الجمعة.
وجاء في بيان القيادة العليا للقوات المسلحة البولندية أن طائرة الاستطلاع كانت تحلق في الأجواءالدولية بدون خطة طيران وبدون تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها، مما شكل خطرا محتملا لسلامة حركة الطيران في المنطقة المجاورة.
وقالت القيادة العليا للجيش البولندي إن "الطيارين البولنديين اعترضوا الطائرة الأجنبية وحددوا هويتها، ثم رافقوها وفق إجراءات حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، مشيرا إلى أنه لم يتم انتهاك المجال الجوي البولندي من جانب الطائرة.
وأضافت القيادة العليا "الجيش البولندي يبقي في حالة تأهب قتالي كامل ومستعد للتعامل بفعالية مع جميع الإجراءات".

